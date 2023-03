Meloni: il governo è al lavoro per rivoluzionare l'Italia, non per mantenere lo status quo

Giorgia Meloni, in un messaggio per il 75esimo anniversario di Confapi, afferma: "Quello che intendiamo fare è lavorare h24, 7 giorni su 7, per rivoluzionare questa nazione perché i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo status quo".

Il premier è consapevole che il programma dell'esecutivo è "ambizioso" e che non mancheranno ostacoli per portarlo avanti ma sostiene: "Non abbiamo paura. Non ci manca il coraggio, non ci manca la visione, non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito di governare questa nazione".