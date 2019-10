Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali

Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali . Il riconoscimento gli è stato attribuito per i suoi sforzi per riportare la pace nel Nord Est dell'Africa e per la sua decisione di risolvere il conflitto con l'Eritrea, durato oltre 20 anni. "L'Etiopia è fiera in quanto nazione", ha commentato l'ufficio del primo ministro 43enne.

"Il premio Nobel per la pace 2019 - ha precisato il Comitato - intende anche riconoscere tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell'Africa orientale e nordorientale".

"In stretta collaborazione con Isaias Afwerki, il presidente dell'Eritrea, il premiato di quest'anno ha rapidamente elaborato i principi di un accordo di pace per porre fine alla lunga situazione di stallo 'nessuna pace, nessuna guerra' tra Etiopia ed Eritrea". "In Etiopia - ha aggiunto il Comitato - anche se rimane molto lavoro da fare, Abiy Ahmed ha avviato importanti riforme per dare a molti cittadini la speranza per una vita migliore e un futuro più luminoso. Come primo ministro, Abiy Ahmed ha cercato di promuovere la riconciliazione, la solidarietà e la giustizia sociale".

Diventato premier il 2 aprile 2018, nei suoi primi cento giorni Abiy Ahmed "ha abolito lo stato di emergenza del Paese, concedendo l'amnistia a migliaia di prigionieri politici, interrompendo la censura dei media, legalizzando i gruppi di opposizione illegali, licenziando leader militari e civili sospettati di corruzione e aumentando significativamente l'influenza di donne nella vita politica e comunitaria etiope. Ha anche promesso di rafforzare la democrazia organizzando elezioni libere ed eque".

"Di recente antiche rivalità etniche sono riprese in Etiopia", ha sottolineato il comitato, ricordando che secondo gli organismi internazionali fino a tre milioni di etiopi sono stati costretti a sfollare. E questo si aggiunge al milione circa di rifugiati dai Paesi vicini. Come premier "Abiy Ahmed ha cercato di promuovere la riconciliazione, la solidarietà e la giustizia sociale. Tuttavia molte sfide restano irrisolte. Le violenze etniche continuano ad aumentare e abbiamo visto esempi preoccupanti di questo negli ultimi mesi e settimane".