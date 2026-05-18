Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv resta: palazzo Marino respinge la rottura

Il Partito democratico, con la sua capogruppo Beatrice Uguccioni, aveva sostenuto il documento e anche la direzione metropolitana del partito tempo fa si era espressa per la rottura del gemellaggio, facendo anche pressione sul sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino, però, aveva rimandato tutto a una nuova decisione dell'aula. "Noi continuiamo a credere nella soluzione dei due popoli e due Stati, nel diritto di israeliani e palestinesi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità - ha detto Uguccioni -. Ma proprio per questo non possiamo restare insensibili e immobili davanti al lento genocidio di un popolo". Quando è stato bocciato il documento, i pro Pal presenti tra il pubblico in aula hanno pronunciato espressioni come "nazisti", "fascisti", "siete complici del genocidio".

