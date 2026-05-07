Non solo politica. Dal 2002, quando è stato creato l'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea, ne è il presidente. Lo stesso ruolo lo ricopre per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi dal 2008 al 2019, per poi diventare presidente emerito. Tra il 2001 e il 2006 è tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Università Statale di Milano in rappresentanza del ministero dell'Università. "Faccio fatica a credere che non sia più tra noi. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo, frequentarlo e collaborare con lui", ha commentato l'attuale presidente dell'orchestra Ambra Redaelli. Nel 2021 viene premiato con l'Ambrogino d'oro.