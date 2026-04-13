Morto Carlo Monguzzi, storico ambientalista milanese e consigliere comunale

Nato a Milano il 18 settembre del 1951, Monguzzi si era laureato in Ingegneria chimica e poi aveva intrapreso la strada dell'insegnamento di matematica. La sua grande passione però è sempre stata la politica. Esponente del movimento studentesco, ha dedicato la vita alla causa ambientale, contribuendo alla nascita dei Verdi. È stato tra i fondatori di Legambiente, di cui è stato anche presidente regionale, e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere in Regione Lombardia. Dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di assessore regionale all'Ambiente ed energia.