Morto Carlo Monguzzi, storico ambientalista milanese e consigliere comunale
Era stato assessore regionale all'Ambiente, impegnandosi in diverse battaglie, dalla raccolta differenziata al piano contro lo smog
Lutto nel mondo della politica lombarda. Dopo una breve malattia è morto a 74 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista della città. A darne notizia la moglie, con un messaggio pubblicato sul profilo social dello stesso Monguzzi: "Amore mio ora sei libero. Carlo non c'è più. Un uomo perbene, libero, coraggioso non c'è più". Era stato eletto consigliere comunale di maggioranza nel 2021 ma in questi anni non sono mancate le sue posizioni critiche alla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala sulle politiche ambientaliste della città. Tra le sue battaglie più note, quella contro la demolizione e la vendita dello stadio di San Siro, che lo aveva portato a dimettersi dalla presidenza della Commissione Ambiente nell'ottobre 2025. Importante anche il suo impegno contro il consumo di suolo e a favore della mobilità sostenibile attraverso le "domeniche a piedi".
La passione per la politica
Nato a Milano il 18 settembre del 1951, Monguzzi si era laureato in Ingegneria chimica e poi aveva intrapreso la strada dell'insegnamento di matematica. La sua grande passione però è sempre stata la politica. Esponente del movimento studentesco, ha dedicato la vita alla causa ambientale, contribuendo alla nascita dei Verdi. È stato tra i fondatori di Legambiente, di cui è stato anche presidente regionale, e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere in Regione Lombardia. Dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di assessore regionale all'Ambiente ed energia.
L'attività di assessore
Come assessore ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti e il primo Piano Aria contro lo smog, si legge nella sua biografia sul sito del Comune, continuando poi a battersi contro il traffico illecito dei rifiuti, l'abbattimento degli alberi, la caccia, la cementificazione del territorio e il consumo di suolo e per la totale trasparenza e onestà nella gestione della cosa pubblica. È stato rieletto in Regione come consigliere nel 1995, nel 2000 e nel 2005. Nel 2011 è stato eletto con il Pd al Consiglio Comunale di Milano a sostegno di Giuliano Pisapia. Nel 2021 è stato rieletto, questa volta nelle file di Europa Verde.
Il ricordo del sindaco Sala
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto ricordare il consigliere in una nota: "Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore", ha commentato, ammettendo che "spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare". Sala aveva celebrato il matrimonio di Monguzzi, "era l'unico che in aula consiliare si rivolgeva a me non con 'Sindaco' ma con 'Beppe'", ricorda ancora il primo cittadino.
"Chi non frequenta la politica non può capire come possano coesistere duri scontri pubblici e solidi rapporti privati. Anche l'ultima volta che è venuto nel mio ufficio, nei mesi scorsi, avevamo discusso animatamente e ci eravamo lasciati con un abbraccio. Un abbraccio che ricordo molto bene", ha sottolineato. "Durante la sua malattia, che è progredita in un modo assurdamente rapido, mi informava delle cure. Poi non è più riuscito a farlo e ho capito. Riposa in pace, caro Carlo", conclude Sala.