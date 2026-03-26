Secondo quanto si apprende, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l'unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. "Non ho nulla da dichiarare", ha risposto Gasparri, interpellato dall'ANSA al riguardo.