dopo la richiesta di 14 senatori

Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo degli azzurri al Senato

La decisione sarà formalizzata questo pomeriggio alle 16.30. A succedergli potrebbe essere Stefania Craxi

26 Mar 2026 - 12:52
© ansa

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Per il governo Meloni non sembra esserci pace. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell'ormai ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ora è il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia: nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, il forzista ufficializzerà la sua decisione di lasciare l'incarico.

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La lettera firmata da 14 senatori

 Secondo quanto si apprende, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l'unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. "Non ho nulla da dichiarare", ha risposto Gasparri, interpellato dall'ANSA al riguardo.

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Riunione fissata alle 16.30

 Nella lettera si convocano i senatori azzurri alle ore 16.30: all'ordine del giorno sono previste le dimissioni di gasparri e il voto per eleggere il suo successore.

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Quale futuro per Gasparri?

 Al momento non vi sono conferme, ma sembrerebbe che Gasparri potrebbe prendere il posto della stessa Craxi alla presidenza della commissione Esteri e Difesa.

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