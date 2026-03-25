Referendum, lo studente del video con Giorgia Meloni: "Il Sì avrebbe indebolito la magistratura"
Il 18enne Filippo Moini interviene, in diretta, a "È sempre Cartabianca"
© Da video
Filippo Moini, lo studente diventato noto per il video virale con Giorgia Meloni, è intervenuto in diretta a "È sempre Cartabianca" per commentare l’esito del referendum sulla giustizia e la vittoria del No. Con grande calma e lucidità, il 18enne ha spiegato il percorso che lo ha portato a maturare la sua posizione.
"Mi sono informato, ho parlato con i miei genitori e con diversi amici, e alla fine mi sono fatto una mia opinione", racconta a Bianca Berlinguer. Secondo il giovane, un’eventuale vittoria del Sì avrebbe comportato "un indebolimento della Magistratura, che è un organo terzo e autonomo". Una prospettiva che lui voleva evitare, motivo per cui ha scelto fin da subito di schierarsi per il No.
Il ragazzo sottolinea anche come molti suoi compagni di classe abbiano seguito un ragionamento simile, dimostrando attenzione e consapevolezza verso un tema complesso.
"Prima di toccare la Costituzione e modificarla in modo importante, due domande ce le siamo fatte", aggiunge, evidenziando un approccio maturo e ponderato da parte dei giovani coinvolti nel dibattito.