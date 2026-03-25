a "è sempre cartabianca"

Referendum, lo studente del video con Giorgia Meloni: "Il Sì avrebbe indebolito la magistratura"

Il 18enne Filippo Moini interviene, in diretta, a "È sempre Cartabianca"

25 Mar 2026 - 09:25
© Da video

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Filippo Moini, lo studente diventato noto per il video virale con Giorgia Meloni, è intervenuto in diretta a "È sempre Cartabianca" per commentare l’esito del referendum sulla giustizia e la vittoria del No. Con grande calma e lucidità, il 18enne ha spiegato il percorso che lo ha portato a maturare la sua posizione.

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"Mi sono informato, ho parlato con i miei genitori e con diversi amici, e alla fine mi sono fatto una mia opinione", racconta a Bianca Berlinguer. Secondo il giovane, un’eventuale vittoria del Sì avrebbe comportato "un indebolimento della Magistratura, che è un organo terzo e autonomo". Una prospettiva che lui voleva evitare, motivo per cui ha scelto fin da subito di schierarsi per il No.

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Il ragazzo sottolinea anche come molti suoi compagni di classe abbiano seguito un ragionamento simile, dimostrando attenzione e consapevolezza verso un tema complesso.

"Prima di toccare la Costituzione e modificarla in modo importante, due domande ce le siamo fatte", aggiunge, evidenziando un approccio maturo e ponderato da parte dei giovani coinvolti nel dibattito.

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