Referendum, lo studente del video con Giorgia Meloni: "Il Sì avrebbe indebolito la magistratura"

"Mi sono informato, ho parlato con i miei genitori e con diversi amici, e alla fine mi sono fatto una mia opinione", racconta a Bianca Berlinguer. Secondo il giovane, un’eventuale vittoria del Sì avrebbe comportato "un indebolimento della Magistratura, che è un organo terzo e autonomo". Una prospettiva che lui voleva evitare, motivo per cui ha scelto fin da subito di schierarsi per il No.