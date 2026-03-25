Referendum, Schlein: "Prossime elezioni? In qualunque momento, ci faremo trovare pronti"

"Io posso rispondere questo: in qualunque momento saranno, noi ci faremo trovare pronti". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo in una conferenza stampa nella sede della Stampa Estera, rispondendo a chi le chiedeva quando saranno le prossime elezioni. "È chiaro che ci sono delle difficoltà nel governo - ha proseguito - le vedete anche in queste ore. È evidente che ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum". Per quanto riguarda le dimissioni del sottosegretario Delmastro e della Capo di Gabinetto Bartolozzi, ha sottolineato: "Sono arrivate tardive, perché avrebbero dovuto essere rese e pretese anche prima dell'esito referendario".