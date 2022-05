Stefania Craxi eletta presidente della Commissione Esteri del Senato

"Non ho mai fatto una questione di incarichi. Sono onorata di questa scelta della commissione Esteri. La prima cosa che mi sento di dire è che la politica estera di un grande Paese non deve essere un argomento che divide maggioranza e opposizione soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo, quindi lavoreremo insieme", ha commentato Stefania Craxi. "Bisogna immediatamente dare dei segnali chiari: c'è una guerra in corso, bisogna usare la durezza necessaria per condurre a un dialogo, la commissione darà segnali in questo senso".

"Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al mio Presidente, Anna Maria Berini, a cui ascrivo il merito di questa mia elezione, a Forza Italia, da sempre baluardo dei valori atlantici, nelle persone di Antonio Tajani e di Silvio Berlusconi ed a tutte le forze di centrodestra che ancora una volta dimostrano che sulle grandi questioni di fondo trovano sempre le ragioni della loro unità", ha concluso Stefania Craxi.

L'organismo parlamentare si è insediato per la prima volta dopo la decadenza e il rinnovo dei suoi componenti in conseguenza delle dimissioni di massa date dalla quasi totalità dei suoi membri per protestare contro le posizioni sulla guerra in Ucraina assunte dal presidente precedentemente in carica, Vito Petrocelli (M5S ma in attesa di espulsione).

Petrocelli lascia il gruppo M5s e approda a Cal

- Petrocelli ha deciso di lasciare il gruppo M5S e di approdare a Cal. "Il gruppo Costituzione Ambiente Lavoro - Alternativa - PC - IDV accoglie il presidente Petrocelli, vittima della prepotenza governativa e della vigliaccheria delle forze parlamentari di maggioranza", spiega il presidente del gruppo Cal in Senato, Mattia Crucioli. "Essere l'unica forza di opposizione con una chiara idea politica e una reale prospettiva, oltre a tenerci in sintonia con i cittadini, ci consente di essere la sola compagine accogliente per tutti coloro che non si piegano alla visione guerrafondaia di un governo che non rappresenta gli interessi degli italiani".

M5s: consiglio straordinario dopo elezioni commissione Esteri

- Convocato da Giuseppe Conte un consiglio nazionale straordinario del M5s dopo l'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato. L'ex premier vuol capire le dinamiche che hanno portato il Movimento a perdere la presidenza della commissione.