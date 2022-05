Caso Petrocelli, si sono dimessi tutti i senatori della Commissione Esteri 

Si tratta di una decisione per sbloccare la vicenda del pentastellato Petrocelli , a cui da giorni si chiede di lasciare l'incarico per le suee contro la guerra in Ucraina . L'iter prevede un intervento della conferenza dei capigruppo e poi la questione passerebbe di nuovo al vaglio della Giunta del regolamento.

I senatori dimissionari

- A firmare la lettera di dimissioni sono stati i quattro senatori del M5s, tra cui la vicepresidente del Senato Paola Taverna, i quattro della Lega, fra cui Matteo Salvini, i tre componenti di Forza Italia e gli altrettanti del Pd e del gruppo Misto, oltre a Casini (Autonomie), Garavini (Italia Viva) e Urso (Fratelli d'Italia).

Il caso

- Già martedì era circolata la notizia che i senatori del Pd in commissione Esteri avevano rimesso il proprio mandato al presidente del gruppo, Simona Malpezzi. La decisione è stata presa dopo che Vito Petrocelli ha fatto sapere di non voler lasciare la presidenza della Commissione. "Sento di rappresentare la Costituzione e la volontà degli italiani", ha scritto sui social.

La posizione di Petrocelli

- Petrocelli sembra saldo sulle sue posizioni. "Non convocherò più la Commissione. Non mi sono dimesso, non mi dimetto e intendo in ogni caso fare ricorso alla Corte costituzionale", ha dichiarato. "La dimissione dei colleghi è una loro scelta e anche una grande responsabilità". La Giunta del Regolamento del Senato "ha formalmente preso una decisione, a quanto mi è dato sapere se arriverà a essere formalizzata quella decisione mi pare un pericoloso precedente. Visto che siamo in un clima di guerra, evidentemente molti colleghi ritengono qualsiasi precedente legittimo per eliminare un pericoloso filo-russo putiniano dalla presidenza della commissione Esteri".