Voto al Senato, Conte: "C'è una nuova maggioranza da FdI a Iv, ora tocca a Draghi valutare" | "Pd e Leu mantengono i patti, gli altri no"

E' la durissima reazione del leader del M5s, Giuseppe Conte, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato. "Ora spetta a Draghi la responsabilità di tenere in piedi la maggioranza di governo", ha aggiunto.

"Ieri (martedì ndr) avevamo avvertito il presidente del Consiglio e il governo, perché si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti regole e accordi. Quindi è stato avvertito il presidente del Consiglio e spetta innanzitutto a lui prendere atto della responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza", ha detto ancora Giuseppe Conte.

"Pd, M5s e Leu mantengono patti, gli altri no" -

"Avevo detto che c'è qualcuno che lavora per tenerci fuori dalla maggioranza. Oggi però prendo atto che Pd, M5s e Leu hanno un

atteggiamento responsabile, mantengono i patti. Gli altri no". Giuseppe Conte commenta così il voto che ha portato all'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato. Elezione che è avvenuta con i voti del centrodestra, spaccando la maggioranza di governo.

M5S: "Maggioranza esiste solo sulla carta" -

"L'attuale maggioranza esiste solo sulla carta non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione". E' quanto scritto nel comunicato del consiglio nazionale dei 5 stelle riunitosi d'urgenza stamane dopo il voto sulla commissione esteri del Senato. "Dopo avere avviato un percorso condiviso, che ha portato alla decadenza della originaria Commissione e alla formazione di una nuova Commissione Esteri, e nonostante la chiarezza di comportamento e il senso delle istituzioni dimostrato dal M5S, si è verificata una gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura tra le forze di maggioranza: nel segreto dell'urna se ne è formata una nuova, in modo surrettizio, violando regole e patti. Ne prendiamo atto", si legge ancora nella nota del M5s.