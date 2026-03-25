Meloni prepara il post Delmastro e Bertolazzi, è caccia ai successori: su chi punta la premier

Un nome su cui Giorgia Meloni starebbe pensando di puntare è Antonio Mura, capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, che verrebbe promosso a braccio destro di Carlo Nordio al posto della dimissionaria Bartolozzi. Magistrato classe 1954 ormai in pensione, Mura ha un passato da procuratore generale nella Corte d'appello di Roma e nella Corte d'appello di Venezia, oltre che da sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si trova attualmente nel bel mezzo della seconda esperienza in via Arenula, dove aveva già lavorato dal 2014 al 2017 come capo del dipartimento per gli Affari di giustizia. Una posizione da cui aveva presieduto i lavori sulle "proposte normative in tema di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili e penali". Un curriculum di tutto rispetto che andrebbe a puntellare il ministero che più di tutti è stato travolto dall'ondata di No al referendum.