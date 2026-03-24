Governo, Meloni: "Auspico che anche Santanchè lasci"

Un passo indietro di Daniela Santanchè, esattamente come hanno scelto di fare Delmastro e Bartolozzi. È quanto chiede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro in una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui la premier "esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione". E di seguito, auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, "analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè".



Secondo alcune fonti, dopo il ko referendario Giorgia Meloni avrebbe chiesto un passo indietro a tutti i membri del governo alle prese con problemi giudiziari, anche per togliere un facile argomento alle opposizioni. Fonti assicurano che, in ogni caso, Meloni non chiederà al Parlamento un voto di fiducia post-referendum, perché "non avrebbe senso visto che non c'è alcuna crisi nella maggioranza che sostiene l'esecutivo".