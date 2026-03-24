Giustizia, si dimette Delmastro: "Ma non ho fatto niente di scorretto"
Il sottosegretario ha ammesso in una nota di aver commesso una "leggerezza". E ha fatto un passo indietro "per rispetto della presidente del Consiglio"
Saltano le prime teste in via Arenula dopo il flop del Sì al referendum sulla giustizia. Il sottosegretario Andrea Delmastro ha comunicato al ministro Carlo Nordio le sue dimissioni. Secondo alcune indiscrezioni, anche il capo del gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, le starebbe presentando in questi istanti. Dopo giorni in cui la maggioranza aveva fatto quadrato intorno ai due nomi, protagonisti di due pesanti scivoloni proprio nella volata finale verso le urne, l'addio è maturato durante una lunga mattinata di confronti e riunioni. Alla fine ha prevalso il desiderio, e forse la necessità di fronte al furor del popolo, di dare un netto segnale di discontinuità. Rimane ancora da chiarire se a queste dimissioni ne seguiranno altre, magari da altri ministeri.
La nota di Delmastro e il caso Bisteccheria
"Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza", lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. "Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Negli ultimi giorni Delmastro era statp travolto dal caso della "bisteccheria d'Italia", locale di cui è stato socio con la figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni del clan guidato Michele Senese.
Lo scivolone di Bartolozzi: "Magistrati? Plotone di esecuzione"
Giusi Bartolozzi era finita nell'occhio del ciclone mediatico dopo un'uscita durante un'intervista alla tv siciliana Telecolor, in cui aveva parlato della vittoria del Sì come un'opportunità per "liberarci dei magistrati", definendoli "un plotone di esecuzione".