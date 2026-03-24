Italia Viva presenterà una mozione di sfiducia a Santanchè
Boschi e Borghi: "Ha perso la fiducia di Meloni, si dimetta"
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"La ministra del turismo Daniela Santanchè ha perso la fiducia della premier: ci pare evidente che debba dimettersi. Presenteremo una mozione di sfiducia in Parlamento", ha detto la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, che ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia alla Camera. "Siamo davanti a un fatto politico di evidente rilevanza: la presidente del Consiglio intende disfarsi della sua ministra del Turismo, che resiste e rimanda al mittente la richiesta. Al punto tale che Meloni è costretta a chiederglielo via comunicato ufficiale - fa eco il vicepresidente di Iv, Enrico Borghi -. A questo punto delle due l'una: o Santanchè si dimette nelle prossime ore, o Giorgia Meloni è costretta a ricorrere alla mozione di sfiducia individuale (rievocando il caso Mancuso sotto il governo Dini). In ogni caso - conclude Borghi - dopo questa giornata il governo è a pezzi".
La dichiarazione arriva dopo che la presidente del Consiglio ha invitato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a consegnare le sue dimissioni seguendo l'esempio di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia, e della Capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che hanno fatto un passo indietro martedì sera, a seguito della vittoria del No al referendum sulla giustizia.