Referendum giustizia, Nordio: "Governo ha confermato la fiducia nei miei confronti"
Il Guardasigilli: "Non è previsto in nessun ordinamento che mi debba dimettere a seguito dell'esito negativo del referendum"
Dopo la vittoria del "No" al referendum sulla riforma della giustizia e le successive dimissioni del sottosegretario del ministro Carlo Nordio, Andrea Delmastro e del suo capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, il Guardasigilli parla di conferma di fiducia nei suoi confronti da parte del Governo durante il question time alla Camera. "Avendo il sottosegretario Delmastro già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune. Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della Giustizia si dimetta a seguito di un esito negativo di un referendum di questo tipo: la fiducia è già stata confermata dal governo e in prima persona dal presidente Consiglio".
Nordio: "Le dimissioni devono dipendere da ragioni di opportunità"
"Le dimissioni del ministro della Giustizia dipendono, quando devono essere date, da ragioni di opportunità e non soltanto per ragioni formali. E da tutta una serie di considerazioni che in questo momento, con fondamentale la fiducia del Governo e della presidente del Consiglio è stata riconfermata. Quindi non c'è nessuna ragione per cui io mi possa dimettere" ha affermato il ministro Carlo Nordio durante il question time alla Camera.
Nordio: "Bartolozzi ha svolto le sue funzioni con dignità e onore"
Nel corso del question time il guardasigilli si è speso più volte nella difesa della sua ormai ex capo di gabinetto. "Bartolozzi ha dato le dimissioni e, secondo il mio giudizio, ha incessantemente svolto le sue funzioni con dignità e onore. Il suo gesto spontaneo dimostra un grande senso di responsabilità e confido che cessino definitivamente le polemiche strumentali che hanno investito la sua persona e tutto il ministero. A lei va il più sentito ringraziamento mio per lo straordinario impegno profuso in questi tre anni e mezzo, sia come vice che come capo", ha affermato il ministro della Giustizia.
Nordio: "Delmastro è disponibile a fornire chiarimenti in sede opportuna"
Il guardasigilli si è espresso anche in merito alla vicenda del sottosegretario Andrea Delmastro. "Avendo il sottosegretario già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere, si è dichiarato disposto a fornire chiarimenti in sede opportuna" ha affermato Nordio sottolineando che la questione sarà ora affidata e gestita da altre sedi di competenza.