Nel corso del question time il guardasigilli si è speso più volte nella difesa della sua ormai ex capo di gabinetto. "Bartolozzi ha dato le dimissioni e, secondo il mio giudizio, ha incessantemente svolto le sue funzioni con dignità e onore. Il suo gesto spontaneo dimostra un grande senso di responsabilità e confido che cessino definitivamente le polemiche strumentali che hanno investito la sua persona e tutto il ministero. A lei va il più sentito ringraziamento mio per lo straordinario impegno profuso in questi tre anni e mezzo, sia come vice che come capo", ha affermato il ministro della Giustizia.