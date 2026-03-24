Meloni: "Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, auspica che il Ministro del Turismo Daniela Santanchè faccia una scelta analogia a quella del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che hanno rassegnato le dimissioni dai loro incarichi. Meloni esprime apprezzamento per la scelta dei due dirigenti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione, sottolineando l’importanza della responsabilità e della sensibilità istituzionale. Lo riferisce una nota ufficiale di Palazzo Chigi, che evidenzia come la posizione della premier rifletta la coerenza e l’attenzione del governo verso i ruoli pubblici.