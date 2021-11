01 novembre 2021 08:18

Torino, Chiara Appendino di nuovo mamma: è nato Andrea | "Ora inizia una nuova avventura"

Fiocco azzurro a casa dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino. "Benvenuto piccolo Andrea! Due giorni fa abbiamo potuto finalmente abbracciare il nostro secondo figlio. Stiamo tutti benissimo". E' con queste parole che l'ex primo cittadino torinese ha annunciato via social il lieto evento, postando anche una foto con il marito e il piccolo. "La felicità è indescrivibile, potente - ha aggiunto. - In un attimo spariscono la fatica, il dolore, le preoccupazioni e tutto ciò che rimane è una gioia immensa". Per continuare con i ringraziamenti "ai medici, all'equipe ostetrica e al personale dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino, che si stanno prendendo cura di me e del piccolo: sono semplicemente straordinari. Non dimenticherò mai la loro disponibilità, sensibilità e delicatezza in un momento così importante. Fa tutta la differenza del mondo". "E grazie, ovviamente, a voi - prosegue il post - per tutti i bellissimi messaggi, pubblici e privati, che mi avete mandato. Avrò tempo di leggerli con calma". "In questi due giorni ci siamo dedicati solo a noi. Con Marco, Sara e Andrea inizia una nuova avventura", conclude Appendino.