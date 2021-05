Torino, Appendino: "Non mi ricandido ma continuerò a fare politica"

Il sindaco di Torino Chiara Appendino non si ricandida. "Lo confermo - ha detto -, ma si può fare politica in tanti modi, come ho imparato in questi cinque anni". La Appendino spiega quindi che intende "continuare a occuparmi della mia città. Io mi sento parte del Movimento e spero che, anche con Giuseppe Conte, ci sia questo passaggio importante di costituzione di una nuova forza politica. Se ci sarà l'occasione, darò il mio contributo".