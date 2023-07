Forza Italia, primo Consiglio nazionale senza Silvio Berlusconi | La lettera dei figli al partito: "Continuate a far valere sue idee"

Forza Italia dà il via al Consiglio nazionale, il primo dalla scomparsa di Silvio Berlusconi.

L'inno di Mameli e l'inno europeo aprono la riunione organizzata all'Hotel Parco dei Principi di Roma, seguiti da un lungo applauso in ricordo del fondatore. Un applauso che ha commosso il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Il Consiglio affida la reggenza del partito al vicepremier e ministro degli Esteri, che d'ora in poi sarà segretario e non più presidente. La famiglia Berlusconi ha inviato una lettera all'assemblea, chiedendo ai vertici di "continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il pensiero" del fondatore di Forza Italia.