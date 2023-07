"La mancanza che sento è personale - confessa Pier Silvio Berlusconi -, cresce ogni giorno di più, era un papà di una dolcezza infinita, la perdita di un genitore è davvero una delle cose più dolorose che possano accadere, sono ancora in quella fase iniziale, faccio ancora fatica a parlare, mi manca l'uomo, è stato un grande padre, ho avuto una crescita grazie a lui. Ricordo che un giorno mi chiamò in cucina e c'era la mia agenda esposta al fianco della sua e mi disse: 'Ma tu hai veramente tutti questi appuntamenti? Sei diventato me'. La mancanza è totale, ma è stato così grande che ci ha dato la possibilità di andare avanti senza di lui. Ha dato a noi figli la possibilità di camminare con le nostre gambe".

"In queste settimane ho letto delle ricostruzioni che mi hanno fatto male - prosegue - non abbiamo mai parlato di vendita di Mediaset, la famiglia non solo appare compatta ma lo è, io voglio molto bene a mia sorella Marina e ai miei tre fratelli Barbara, Eleonora e Luigi. Ognuno fa il proprio lavoro, ma siamo sempre stati compatti e uniti". Quanto all’ipotesi che Arcore possa diventare un museo, spiega: "E' una ipotesi inventata".

Il no alla politica

"Per non essere frainteso - sottolinea - su una mia ipotetica discesa in politica rispondo 'assolutamente no'. Non scendo in politica, la politica è un mestiere serio, da studiare e imparare, oggi Mediaset sta attraversando un momento di crescita e devo rimanere a fare il mio mestiere… non vedo emergenze nazionali, c'è un governo votato dagli elettori, Forza Italia deve e può garantire stabilità al governo. Detto ciò non ho intenzione di scendere in politica".