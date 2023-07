Lo sviluppo

Il secondo punto cardinale è lo sviluppo: "Mediaset non è mai stata ferma, la tv è il fuoco da cui parte tutto ma Mediaset è molto ma molto di più - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi -. Abbiamo lavorato tanto negli anni per allargare il nostro raggio di azione, ormai abbiamo costruito un sistema di comunicazione cross-mediale unico in Italia. Oggi il nostro sistema parla al 96 per cento della popolazione tutte le settimane, al mondo non esiste una realtà come la nostra, ci vogliono investimento, coraggio e poi naturalmente va gestito. La nostra concessionaria pubblicitaria, Publitalia, ci ha consentito di crescere sempre anche in termini di quota di mercato. La crescita è regolare e siamo arrivati nel 2022, nonostante il periodo difficile, a superare il 40 per cento di quota del totale del mercato di pubblicità. Davvero un risultato soddisfacente. Per riuscire a rimanere in partita bisogna crescere e per crescere bisogna investire fuori dai confini, per questo ci siamo mossi e abbiamo concluso la fusione con Mediaset Spagna, che oggi controlliamo al cento per cento e siamo arrivati alla soglia del 30 per cento sulla brand tv commerciale tedesca, ProSiebenSat: il nostro obiettivo è costruire un colosso europeo, è una operazione complicata ma se c’è qualcuno che la può portare a termine è Mediaset".