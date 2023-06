Berlusconi, Tajani: "Il suo ultimo messaggio è stato: lavora per la pace"

Silvio Berlusconi è morto. I social sono invasi di messaggi di cordoglio per la scomparsa del presidente che ha segnato più di una generazione in molti campi, dalla politica allo spettacolo passando per lo sport. Tra i primi a twittare Matteo Renzi ("Ha avuto un impatto senza precedenti"), Carlo Calenda ("Ha lottato fino alla fine con un coraggio incredibile") ed Enrico Letta ("Ha fatto la storia del nostro Paese"). Non è mancato il ricordo del premier Giorgia Meloni ("A Dio, presidente") e di altri esponenti del governo, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ("Un dolore immenso)". Il Monza ha ricordato il suo Patron ("Un vuoto che non potrà mai essere colmato") cambiando anche la foto profilo, che passa dallo stemma rosso brillante al nero. Sulla scia il Milan ("Profondamente addolorati") e altri club (tra cui Inter, Napoli e Real Madrid).

A stretto giro è arrivato il ricordo sofferto di personaggi della televisione come Barbara d'Urso ("Grazie per avermi accolta nella tua prima tv, grazie per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili"), Simona Ventura ("Grazie presidente per le opportunità, la speranza e la fiducia che mi hai sempre donato"), Federica Panicucci ("A Dio, presidente"), Alfonso Signorini ("Perdo un secondo padre"), Vittorio Sgarbi ("Se ne va un grande amico"), Gerry Scotti ("Grazie per ciò che è stato nella mia vita e in quella di tutti noi"), Michelle Hunziker ("Uomo di grande profondità") e Paolo Bonolis ("Condoglianze alla famiglia").

Anche il mondo della musica è in lutto: tra gli altri, si registra il cordoglio social di Andrea Bocelli ("Perdiamo una delle figure cruciali della storia contemporanea") e Gianni Morandi ("Un grande comunicatore"). A rievocare la figura carismatica di Berlusconi anche alcuni noti imprenditori, tra cui Flavio Briatore ("Abbiamo perso una vera leggenda") e Lapo Elkann ("Una triste perdita").