Forza Italia, il Comitato di presidenza candida Tajani alla guida

"Forza Italia va avanti con sostegno famiglia Berlusconi"

"Forza Italia andra' avanti col sostegno della famiglia Berlusconi", ha ribadito Tajani intervenendo a Morning News su Canale 5. Il vicepremier ha detto che la famiglia considera Fi "una delle realizzazioni più importanti di Silvio Berlusconi", aggiungendo che "proprio per onorare la sua memoria e per trasformare in realtà tutti i sogni del nostro leader non realizzati, noi abbiamo il dovere di andare avanti".