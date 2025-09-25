Flotilla, Crosetto: "Qualsiasi azione di protesta civile va tutelata"

"Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?", ha detto Schlein per poi aggiungere: "Meloni ha detto che tutto quello che accade in Italia è contro di lei e non per dare aiuti umanitari. Ma davvero pensa che tra le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato non ce ne sia nessuna che abbia votato per lei? Non si accorge che la maggioranza degli italiani è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina? Davvero pensa che siano state raccolti 500 tonnellate di aiuti per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi Paesi. Sono tre anni che fa la vittima, basta".