Flotilla, Crosetto: "Qualsiasi azione di protesta civile va tutelata"

Il ministro della Difesa riferisce alla Camera dopo la richiesta delle opposizioni in seguito all'ennesimo attacco alla Global Sumud Flotilla
Guido Crosetto riferisce alla Camera dopo la richiesta di un'informativa urgente da parte delle opposizioni in seguito all'ennesimo attacco alla Global Sumud Flotilla. "In democrazia qualunque azione di protesta civile deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole e del diritto internazionale, e non possono essere soffocate con la violenza", ha detto il ministro della Difesa. Mercoledì il premier Giorgia Meloni aveva fatto un appello perché ci fosse "più responsabilità da parte di tutti".
"Il governo italiano esprime la più ferma condanna per quanto accaduto. Attacchi a imbarcazioni civili in campo aperto sono totalmente inaccettabili. L'episodio richiama con forza i valori fondamentali della nostra Repubblica; il rispetto del diritto internazionale, la tutela della vita umana, la difesa della libertà di manifestazione pacifica", ha continuato Crosetto.
"Mi sono posto una domanda: era proprio necessario mettere a repentaglio l'incolumità di cittadini italiani per portare aiuti a Gaza? E su questo mi sono sentito con nostri parlamentari. Il Governo ha sostenuto in maniera significativa la popolazione nella Striscia, siamo in grado in poche ore di portare aiuti. Ho chiesto fino a che punto doveva arrivare la Flotilla", ha continuato il ministro.
"Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa", ha concluso.
"Ho ascoltato l'intervento del ministro Crosetto e quello della rappresentante di Fratelli d'Italia: sembravano due partiti diversi. Crosetto ha appena detto che non vuole alimentare la contrapposizione politica ma lo deve dire al suo partito e alla Meloni, che mercoledì ha detto 'si sta esagerando': pensavo si riferisse a Netanyahu, si riferiva alla Flotilla, che si muove nel solco del diritto e fa quello che i governi europei dovrebbero fare e non fanno. Meloni attacca la Flotilla con parole durissime che non le abbiamo mai sentito pronunciare per i crimini di Netanyahu. Invece di insultare parlamentari, convochi il console israeliano". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Crosetto.
"Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?", ha detto Schlein per poi aggiungere: "Meloni ha detto che tutto quello che accade in Italia è contro di lei e non per dare aiuti umanitari. Ma davvero pensa che tra le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato non ce ne sia nessuna che abbia votato per lei? Non si accorge che la maggioranza degli italiani è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina? Davvero pensa che siano state raccolti 500 tonnellate di aiuti per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi Paesi. Sono tre anni che fa la vittima, basta".
"Non si era mai visto un premier che usa il palcoscenico internazionale per attaccare le opposizioni e i giudici: è andata alle Nazioni Unite per dividere la Nazione", ha affermato Schlein riferendosi al discorso di Meloni all'Onu.
"Penso che nel governo c'è qualcuno che vuole far saltare la mediazione, ed è la presidente Meloni: mentre c'è una mediazione il riserbo e la discrezione sarebbero auspicabili ma mercoledì parlando a New York questo non è avvenuto perché Meloni credo non voglia alcuna mediazione, vuole lo scontro politico come ha fatto all'Onu definendo irresponsabile la Flotilla". Lo ha detto Angelo Bonelli, intervenendo per AVS in aula alla Camera.
