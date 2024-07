Protezione civile, chi è il nuovo capo Fabio Ciciliano

In ambito sanitario, lavora sia con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco sia con quello della Protezione civile, intervallati, nel 2009-2010, con un distacco in posizione di staff nella Struttura allestita dal Governo per far fronte al problema rifiuti e l'allarme Terra dei fuochi in Campania. In epoche più recenti, Fabio Ciciliano è segretario del Comitato tecnico-scientifico, guidato da Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, incaricato di gestire vari aspetti legati alla pandemia di Covid-19 in Italia. Durante il primo anno si è occupato, in particolare, della stesura dei verbali. All'anno scorso infine risale la sua nomina a commissario alla riqualificazione di Caivano, con il compito di gestire i 30 milioni stanziati per gli interventi di riqualificazione e sviluppo di aree e situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile proprio come l'area di Caivano. Con la nomina a capo del Dipartimento Protezione civile, Fabio Ciciliano succede a Fabrizio Curcio che aveva ricoperto l'incarico in due momenti, dal 3 aprile 2015 all'8 agosto 2017 e dal 26 febbraio 2021 al 23 luglio 2024.