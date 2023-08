Extraprofitti, Tajani: "Serviva più ponderazione, in arrivo modifiche FI al decreto"

"Concordo con Giorgetti, investimenti fuori dal Patto di stabilità" In merito alla richiesta di golden rule all'Ue avanzata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per tenere fuori gli investimenti dal calcolo del deficit "sono d'accordo", prosegue Tajani in un'intervista ad Avvenire. "La proposta della Commissione europea sul Patto di stabilità va migliorata escludendo alcune spese che non possono essere considerate come debito 'cattivo'. Penso alle spese per sostenere l'Ucraina", spiega.

"Forza Italia non sarà mai alleata con Le Pene ed Afd" "Abbiamo detto e confermo, che mai potremo spingerci ad alleanze con Le Pen e i tedeschi di Afd. Forza Italia resta e resterà protagonista della politica italiana per trasformarsi, per dirla con Battiato, nel 'centro di gravità permanente' del nostro sistema, un punto di riferimento sicuro per i cristiani impegnati in politica, riformisti, garantisti ed europeisti convinti. Porte aperte a chi vuole costruire con noi questo progetto, dentro il Partito popolare europeo che rappresenta la nostra identità".

Caso Vannacci, "serve prudenza" In merito alle polemiche sul libro del generale Vannacci, il vicepremier dice: "Da liberale penso che ognuno abbia diritto di esprimere le proprie idee. Ma quando si rappresentano le istituzioni è diverso, far pensare che quelle idee possano essere condivise da tutto l'esercito è sbagliato. Serve prudenza".

"Sulla Via della Seta decideremo dopo attenta riflessione" In merito all'accordo sulla Via della Seta "noi siamo per incrementare gli interscambi con la Cina e non abbiamo un atteggiamento pregiudiziale, facciamo un'analisi di costi e benefici. Fino a questo momento abbiamo riscontrato che non ha portato molti miglioramenti, anzi abbiamo notato che altri Paesi senza un accordo di questo tipo hanno avuto incrementi maggiori. Faremo un'attenta riflessione e decideremo".