Extraprofitti delle banche, le reazioni dopo il provvedimento del governo

Dopo la decisione del governo di tassare gli extraprofitti delle banche, economia, finanza e politica si interrogano su benefici e conseguenze.

Maggioranza e opposizione sembrano tutte concordi sulla bontà della misura adottata, mentre i mercati sembrano non gradire, con un'ondata di ribassi che colpiscono i titoli del settore. "Non è una misura contro le banche - rassicura Antonio Tajani - ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficolà per il pagamento dei mutui".