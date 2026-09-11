La vicenda dell'aborto si intreccia anche con la dimensione più privata della biografia di Bonino. In diverse occasioni ha spiegato di non aver avuto figli e ha raccontato il peso che, nella sua scelta, ha avuto la consapevolezza della responsabilità permanente legata alla maternità. La sua vita, però, ha conosciuto forme differenti di rapporto con l'essere madre. Nel corso degli anni ha accolto per periodi limitati due bambine, figlie di donne che le erano state affidate, instaurando con loro legami affettivi rimasti importanti. È un aspetto che restituisce complessità a una figura spesso raccontata soprattutto attraverso le sue battaglie politiche: dietro le posizioni pubbliche c'è anche una donna che ha elaborato in modo personale il rapporto con la maternità, la libertà e la responsabilità.