Bonino dimessa dall'ospedale: "È stata dura, prendo una pausa dalla politica"

"Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica". Lo ha detto Emma Bonino, tornata a casa dopo l'ultimo ricovero in ospedale per problemi respiratori. La storica leader radicale e di +Europa era finita in terapia intensiva all'Ospedale Santo Spirito di Roma, prima di avere l'ok dei medici per la prosecuzione della convalescenza a casa. I parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate. "Voglio recuperare le forze e voglio recuperarle in fretta, c'è tanto da fare", ha aggiunto.