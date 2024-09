Referendum cittadinanza, cosa c’è da sapere (e cosa cambierebbe)

L’ ottenimento della cittadinanza non sarebbe comunque un automatismo. Oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che il referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, tra cui: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’essere incensurati penalmente, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.