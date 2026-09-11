Addio Emma Bonino, l'intervista a "Verissimo" nel 2024: "Ho avuto una vita bellissima"

"Il tempo sì, aiuta - aveva detto Bonino -. C'ha solo questo difetto insopportabile, che è troppo lento. Io oggi, quando mi scopro in qualche modo o mi dico che ho 75 anni, certo penso che il tempo è passato correndo a una velocità straordinaria". E alla domanda di Silvia Toffanin che le chiedeva se si fosse persa qualcosa in questa corsa, aveva risposto: "No, anzi, io ho avuto una vita bellissima, come bellissime sono tutte le vite che si vivono per passione e, da questo punto di vista, io sono stata veramente estremamente privilegiata".