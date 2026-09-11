Addio Emma Bonino, l'intervista a "Verissimo" nel 2024: "Ho avuto una vita bellissima"

"Ho avuto una vita bellissima". Parlava così, nel 2024, Emma Bonino in un'intervista a "Verissimo". La leader di +Europa, scomparsa all'età di 78 anni, nel programma di Silvia Toffanin aveva parlato della sua vita pubblica e privata, toccando diversi temi. Dalla maternità all'aborto, passando all'esperienza vissuta con Aurora e Rugiada, due bambine cresciute in affido, spiegando come il momento del distacco da loro fosse stato terribile.
Nel corso di quell'intervento, Bonino aveva affrontato anche il tema della malattia, raccontando della sua lunga convivenza con il tumore al polmone (scoperto nel 2015), definendolo "una bestiaccia che nessuno aveva invitato". Poi, aveva tracciato un bilancio della sua vita: nonostante le battaglie e le difficoltà, aveva concluso confessando di aver avuto una vita "bellissima e ricca di passione".
"Il tempo sì, aiuta - aveva detto Bonino -. C'ha solo questo difetto insopportabile, che è troppo lento. Io oggi, quando mi scopro in qualche modo o mi dico che ho 75 anni, certo penso che il tempo è passato correndo a una velocità straordinaria". E alla domanda di Silvia Toffanin che le chiedeva se si fosse persa qualcosa in questa corsa, aveva risposto: "No, anzi, io ho avuto una vita bellissima, come bellissime sono tutte le vite che si vivono per passione e, da questo punto di vista, io sono stata veramente estremamente privilegiata".