Draghi: avanti senza dividerci, governo andrà fino in fondo

"In un momento pieno di incertezze, di potenziali instabilità, di fragilità interne ed esterne, questo governo di unità nazionale continua a voler governare.

Abbiamo fatto molto e lo abbiamo fatto insieme". Lo dice il premier Mario Draghi in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale assicura che l'esecutivo "va avanti fino in fondo" se riuscirà a fare le cose "che servono al Paese". Draghi afferma di "non essere stanco", nega di avere intenzione di mollare e conferma che il governo reggerà in aula sulla riforma del Fisco e sulla giustizia, temi su cui la maggioranza sembra essere spaccata.