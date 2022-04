Ucraina, Draghi a Putin: "La guerra è una vergogna per il suo popolo"

Dal premier Mario Draghi è arrivata una nuova richiesta alla Russia di cessate il fuoco in Ucraina.

"Al presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità e interrompere le stragi di civili", ha detto il presidente del Consiglio, durante la firma del Patto per Torino, chiedendo indagini indipendenti sui fatti di Bucha e Irpin. "Per il grande popolo russo la guerra non ha senso, vuole dire solo vergogna, isolamento e povertà", ha aggiunto Draghi.