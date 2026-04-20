Dl Sicurezza, nessun emendamento di maggioranza dopo l'altolà del Colle

Nuovo colpo di scena sul decreto Sicurezza: quando tutto sembrava incanalarsi in un nuovo emendamento come emerso dopo l'incontro al Colle tra Mattarella e il sottosegretario Mantovano, è arrivato il contrordine. Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha annunciato che il governo non intende presentare alcun correttivo sui compensi di 615 euro agli avvocati di migranti che scelgono di tornare nei rispettivi Paesi d'origine. Quanto ai rilievi sollevati dal Colle, viene spiegato da fonti di maggioranza, "si troverà una soluzione". Dura la protesta delle opposizioni, mentre sono ripresi i lavori in commissione: "Hanno deciso di fare un frontale con il Colle" dicono dall'opposizione.

