Crisi Governo, Meloni: "Conte non ha maggioranza assoluta, si vada al voto"

Giorgia Meloni critica il risultato del voto di fiducia in Senato. La leader di Fratelli d’Italia, ospite di "Fuori dal Coro", ha dichiarato che i voti parlano chiaro: "La maggioranza assoluta al Senato è data da 161 voti. Questo governo ne ha 156, La maggioranza + 1 dei senatori presenti in aula non ha votato la fiducia. Che vuol dire che hanno vinto ? No."

Giorgia Meloni ha poi aggiunto: "Vuol dire che cercheranno di costruire la maggioranza comprandosi qualcuno? Certo che intendono provarci. Ma ce lo possiamo permettere? E perché in altri casi si è detto che non si poteva fare e ora si dovrebbe consentire?".

Si è affrontato anche il tema delle elezioni: "Trovo scandaloso che in questa nazione, ormai, si consideri normale che ci sia una classe politica che si incolla alla poltrona per impedire agli italiani di fare quello che vogliono. In democrazia? E sono quelli che si definiscono democratici...".

La leader di Fratelli d'Italia vuole le elezioni: "Si vada a votare, gli italiani decideranno quello che vogliono. In democrazia funziona così: si vince e si perde. E te ne devi fare una ragione".