Governo, Meloni: "Conte si vergogni, fa rimpiangere la Prima Repubblica"

"Avvocato Conte mi sono vergognata per lei per il mercimonio inscenato in quest'Aula". Lo ha detto Giorgia Meloni replicando al presidente del Consiglio prima del voto di fiducia al governo alla Camera. "Voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere. Allora c'erano gli stessi partiti che cambiavano il premier, adesso c'è lo stesso premier e cambiano continuamente quelli che lo sostengono", ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.