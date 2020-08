Conte: "Il nuovo Dpcm proroga le misure precauzionali" | Ok alle crociere da Ferragosto, le fiere da settembre 

Nel nuovo Dpcm anti-Covid c'è la "proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente". Il premier Giuseppe Conte lo annuncia in conferenza stampa dopo il Cdm. "Non vogliamo nuove restrizioni - rassicura -, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera da Ferragosto e delle fiere da settembre".

"L'italia sta facendo bene" Il nuovo provvedimento sarà in vigore a partire dal 10 agosto fino al 7 settembre. "Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica con lievi segnali di ripresa dei contagi - aggiunge il capo del governo -. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Siamo stati il primo Paese occidentale colpito dal virus ma siamo usciti dalla crisi più acuta prima degli altri. Il tasso dell'Italia per contagi è tra i più bassi dell'Unione europea. Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati".

Ai giovani: "Siate responsabili" Ai giovani il presidente del Consiglio lancia un appello: "Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto altre ripartenze ma tutto questo va fatto con intelligenza: non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi". "Capisco che i giovani abbiano il desiderio di movida, ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute dei vostri cari", osserva.

Sul caso zone rosse-Cts, "governo si assume le sue responsabilità" Sul caso della mancata zona rossa ad Alzono Lombardo e Nembro, nonostante il parere del Cts, già il 3 marzo, spiega: "Vorrei precisare, come abbiamo ripetuto tante volte, che il governo si è assunto sempre la responsabilità politica delle proprie decisioni nel segno della discrezionalità politica e non delegando mai ad altri la responsabilità di queste decisioni. Abbiamo seguito un metodo per cui abbiamo sempre assunto le decisioni, valutando le considerazioni degli esperti del Cts". "Man mano che vengono pubblicati i verbali ci sarà il giochino per dire su quale misura il governo si sia discostato. Le nostre valutazioni sono sempre state complesse. Se parliamo del dpcm parliamo di un processo molto complesso muovendo dalle valutazioni degli esperti", conclude.