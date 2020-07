Conte in Senato: "Stato di emergenza, la proroga fino a ottobre è inevitabile, un brusco stop sarebbe incongruo"

Lo stato di emergenza per il coronavirus "viene a scadere alla fine di questo mese. Ritengo doveroso condividere con il Parlamento la sua proroga fino a ottobre che è inevitabile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte , intervenendo in Senato dopo il Cdm. "Sarebbe incongruo - ha evidenziato - sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate, se non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità". Contrarie le opposizioni.

Il virus circola ancora Il Comitato tecnico scientifico ha segnalato che "sebbene la curva di contagi e l'impatto sul Ssn si siano notevolmente ridotti, ed è un dato che ci rinfranca, i numeri registrati dicono che il virus continua a circolare nel Paese - ha quindi spiegato Conte -. E la situazione internazionale resta preoccupante e ciò che accade nei Paesi a noi vicini ci impone un'attenta vigilanza". Il capo del governo ha sottolineato come l'emergenza coronavirus abbia "i tratti di un processo in continua e imprevedibile evoluzione che ancora oggi, seppure in misura contenuta e territorialmente circoscritta, non ha ancora esaurito i suoi effetti".

Ascoltiamo le Camere "La mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del governo a interloquire col Parlamento e tenere conto delle indicazioni delle Camere con riferimento alla scelta di proroga", ha osservato Conte. "Stamane in Consiglio dei ministri abbiamo inserito una mera informativa: non abbiamo assunto nessuna decisione. Dopo aver esaminato tutte le indicazioni e i pareri è emerso l'indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre".

Lo stato di emergenza per procedere con velocità "La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista dal codice di Protezione civile - ha quindi proseguito -: la legittimità di queste previsioni è stata vagliata positivamente dalla Corte costituzionale", ricevendo però il parere contrario di alcuni costituzionalisti come il giudice emerito della Consulta Sabino Cassese che ha contestato la proroga giudicandola "illegittima e inopportuna" o il vicepresidente emerito Paolo Maddalena. Da parte sua il premier tira dritto ribadendo l'importanza secondo l'esecutivo della misura che "costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali". "Tra i poteri fondamentali c'è quello dell'ordinanza, che consente norme in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti indicati dalla dichiarazione di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea", ha concluso.