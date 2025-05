Il Consiglio d'Europa: "L'Italia studi al più presto il razzismo tra le forze di polizia"

Nel report annuale 2024, la commissione non ha citato Paesi nello specifico. "Ma, basandoci sui report già pubblicati in passato, tra cui quello sull'Italia, possiamo certamente dire che il problema della profilazione razziale nell'operato delle forze dell'ordine è un problema che si riscontra frequentemente in Italia e Francia", ha aggiunto Tena Simonovic Einwalter.