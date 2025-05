Indagini Ue su piattaforme per adulti online: nel mirino Pornhub e altri tre siti | Bruxelles: "Proteggere i minori"

Due settimane fa la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di linee guida sulla protezione dei minori online, per assistere le piattaforme online nel garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori online. La bozza di linee guida definisce un elenco non esaustivo di misure contro i rischi online per i minori, tra cui l'implementazione di metodi di verifica e stima dell'età per limitare l'accesso a contenuti inappropriati per i minori.