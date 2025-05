Codici identificativi ai poliziotti, Piantedosi: "Non accadrà mai"

In Croazia, Danimarca, Estonia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacchia e Svezia, gli agenti di polizia sono identificati tramite un numero di matricola e/o il proprio nominativo sul casco e/o sulla divisa. Una identificabilità totale è prevista anche in Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. In Spagna, gli agenti della Guardia Civil e della Policìa Nacional sono obbligati a presentare il "número de placa", distintivo di identificazione personale della Polizia Nazionale sulle uniformi. In Francia, gli agenti di polizia, sia in uniforme sia in borghese, devono esporre un codice numerico di identificazione, ad eccezione di quelli rientranti nei servizi antiterrorismo o in attività riservate. In Germania, l’obbligo per gli agenti delle varie forze di polizia di esporre il numero di riconoscimento è previsto in nove Länder su sedici, mentre i corpi di polizia regionali hanno una mera facoltà di riportare un’etichetta identificativa. In Belgio le divise degli agenti sono dotate di una targhetta con nome, dipartimento di appartenenza e grado, mentre la visiera del casco presenta il cognome: a breve saranno sostituiti da un codice numerico per garantire l’anonimato. In Grecia, nel 2010 è stato introdotto l’obbligo per ogni agente di polizia di portare un numero di riconoscimento individuale nella parte posteriore del casco. In Ungheria, non vige alcun obbligo di esposizione dei codici identificativi per le forze di polizia, ma è consolidata la consuetudine di applicare nome e grado sulla divisa.