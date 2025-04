Migranti, Piantedosi: "Intensificare i rimpatri volontari assistiti"

"Lo strumento dei rimpatri volontari assistiti è un elemento prioritario per evitare il radicamento dei migranti irregolari nei Paesi di transito". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell'incontro in prefettura a Napoli con i colleghi Brahim Merad (Algeria), Imad Trabelsi (Libia) e Khaled Nouri (Tunisia). "Dobbiamo continuare a lavorare insieme per intensificare i rimpatri volontari assistiti, e mi farò promotore a livello europeo per lanciare un'alleanza strategica sul tema. Il nostro proficuo incontro conferma e rinnova la volontà di proseguire il lavoro in questa direzione, mantenendo salda la coesione di questo formato", ha aggiunto.