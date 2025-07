Vitalizio tagliato, Cicciolina pronta a fare ricorso: "Voglio 10 milioni di euro di risarcimento"

Il Collegio d'Appello ha già ascoltato le parti e ora è attesa la decisione definitiva, prevista entro le prossime settimane. Se il ricorso di Cicciolina e degli altri ex parlamentari dovesse essere accolto, si creerebbe un precedente giuridico importante, capace di incidere sull'intero impianto della riforma del 2018. In caso contrario, la battaglia potrebbe proseguire in sede civile o costituzionale. "Questa non è solo una mia battaglia", ha concluso Staller, "ma una questione di principio per tutti".