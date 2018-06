Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a più di 1.300 assegni

"Tagli dal 40 al 60%" - "E' tra i principali obiettivi della legislatura", ha ribadito Fico. Per il via libera alla Camera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre al Senato, la pratica è in stand-by perché Elisabetta Casellati sarà in missione all'estero per l'intera settimana. "Per la maggioranza dei casi", ha spiegato Fico, il taglio sarà "dal 40 al 60%".



"Si risparmieranno 40 milioni di euro all'anno" - "Per costruire questa proposta - ha annunciato il presidente della Camera - abbiamo collaborato con Inps e Istat, in modo da definire il ricalcolo secondo il metodo contributivo nel modo più preciso: gli ex parlamentari riceveranno quanto hanno versato. In questo modo eliminiamo un'ingiustizia. Non solo, dal ricalcolo dei vitalizi potremo risparmiare circa 40 milioni di euro all'anno. Significa 200 milioni di euro a legislatura". Per evitare situazioni limite si sarebbe valutata l'ipotesi di introdurre una clausola di salvaguardia che eviti di penalizzare eccessivamente alcune posizioni. Lo strumento legislativo che verrà usato sarà una delibera e non una legge, cosi' come accaduto in passato.



La reazione delle forze politiche - Non tutti i partiti hanno ancora stabilito quale posizione assumere: il Pd sarebbe intenzionato a non opporsi pur manifestando alcune perplessità di merito e metodo mentre Forza Italia prende tempo.