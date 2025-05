Chi è Silvia Salis, l’ex lanciatrice di martello diventata sindaca di Genova

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. Ex lanciatrice olimpica e oggi vicepresidente vicaria del Coni, ha vinto le elezioni alla guida del centrosinistra. Salis è anche nota per la sua vita privata: sposata con il regista Fausto Brizzi e madre del piccolo Eugenio, unisce carriera e famiglia in un percorso segnato da passione e impegno.