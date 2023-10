“Che il nostro matrimonio, in questa vita fatta di lavoro, obiettivi, viaggi, faticose salite e felici discese, sia sempre il posto nel mondo che chiamiamo Casa. Tua moglie” scrive Silvia Salis postando le foto in abito bianco. Lei e Fausto Brizzi si sono detti sì ancora, un anno dopo il matrimonio, in una bellissima festa alle Maldive. Lei in abito bianco lungo fino ai piedi e lui in camicia bianca in lino, entrambi scalzi e felici. Hanno scelto una location da sogno per il loro anniversario e per festeggiare il compleanno del regista.