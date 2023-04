Fausto Brizzi e Silvia Salis presto genitori, l'annuncio social

Il regista e la vicepresidente del Coni sono in attesa di un maschietto che nascerà in estate

La bella notiza è stata annunciata sui social con un'immagine dell'ecografia e la foto di un test di gravidanza positivo. Sarà un maschietto, come testimonia il cuore azzurro che correda lo scatto. Per la vicepresidente del Coni si tratta del primo figlio, mentre il regista è già papà di una bambina.

Sarà presto fiocco azzurro in casa di Fausto Brizzi e Silvia Salis. "Ti aspettiamo" ha scritto la vicepresidente del Coni a corredo di un'immagine dell'ecografia con cui ha dato la notizia ai follower. Ha condiviso anche la foto del test positivo in primopiano, con lei e il marito sorridenti sullo sfondo. La dirigente sportiva 37enne è al quarto mese di gravidanza (come ha spiegato nella risposta a un commento del post) e perciò diventerà mamma in estate. Il regista è già padre di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall'ex moglie Claudia Zanella, da cui si è separato nel 2018 a seguito dello scandalo per molestie (da cui Brizzi uscì con piena assoluzione).