Caso Siri, Di Maio: "Il M5s non arretra sulla questione morale"

"Chi vuole di nuovo le province si trovi un altro alleato" - Le province sono "uno spreco, è inutile che ci ammaliamo di amarcord pensando di farle ritornare. Noi neanche ci candidiamo alle province. Chi le vuole ricostituire si trovi un altro alleato. Con M5s le province si aboliscono, non si ricostituiscono", ha sottolineato Di Maio presentando il programma per le elezioni europee.



Europee, "voto anche italiano contro chi c'era prima" - "Queste elezioni non sono solo europee ma anche italiane. Dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima. Ci abbiamo messo anni per cacciarli. Il Pd, Berlusconi e la Meloni non vedono l'ora di riprendersi la cosa pubblica e - ha spiegato il vicepremier - distruggere tutto quello che abbiamo fatto".