Dimissioni Siri, Giorgetti: "Nessuna melina, al momento resta lì"

"Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole ed è chiaro che il rinvio a giudizio presuppone che ci sia una verifica preventiva che al momento nessuno conosce", ha aggiunto Giorgetti. "Io non ho parlato con lui e bisogna capire la sua situazione, ma mi sembra che lui sia assolutamente tranquillo, o almeno così dice di essere. Quindi giustamente non capisce perché deve dimettersi, se non ha fatto nulla. E' una situazione individuale ma è chiaro che se si fa politica si è, quasi quotidianamente, sotto l'attacco degli avversari politici e non solo. E' una cosa da mettere in conto per chi fa politica", ha concluso sulla questione.



Giorgetti si è poi soffermato sui continui litigi tra Lega e M5s, a volte alleati di governo, a volte separati in casa. - "Le tensioni fanno parte della natura delle cose nei governi di coalizione. Diciamo che bisogna arrivare a un chiarimento su tutti i punti che sono in ballo, perché altrimenti diventa estenuante", ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. "Siamo da 4 mesi in campagna elettorale tra Regioni e Comuni - ha concluso Giorgetti - Ma poi ci sono cose da chiarire, come ad esempio la vicenda dell'autonomia delle Regioni, che fa parte del contratto di governo e che noi vogliamo portare a casa. Senza mettere nessuno in difficoltà, ma questo a noi è chiaro e deve essere chiaro a tutti".